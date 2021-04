Adele se prepara para empezar una nueva faceta profesional en la actuación

Por otro lado, muchas agencias publicitarias habrían puesto el ojo en la intérprete de Someone like you se después de su notable cambio físico tras haber perdido alrededor de 100 libras y lucir como toda una top model.

“Adele dijo que no a acuerdos de varios millones de libras, incluidos planes de dieta, compañías de alimentos, proyectos de estilo de vida vegetariano, libros de cocina y videos de ejercicio”, aseguró un allegado a la cantante británica en su momento.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.