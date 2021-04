¿Qué se sabe sobre el paradero del hermano menor de Luis Miguel?

La serie documental de la vida del artista Luis Miguel ha emitido su tercer capítulo de la segunda temporada, por lo que poco a poco nos vamos adentrando en la vida personal del cantante. En el capítulo vemos como Luis Miguel tiene dos hermanos, Alejandro y Sergio y también como es la relación con ellos. Sergio, el pequeño de los hijos de Marcerla Basteri y el cantante Luisito Rey, es el más desconocido de los tres. Nació en una época familiar complicada, donde su mamá estaba sufriendo una crisis con su papá y además estaba teniendo ciertos problemas de salud debido a una fuerte depresión.

Ante las constantes ‘peleas’ de la pareja, decidieron emprender cada uno de ellos su vida, separando también la vida de sus hijos. Sergio se fue a Italia con su madre, quien desapareció por cuando el pequeño tenía tan solo 2 años. En todo momento, desde muy joven, aparece como un niño con una gran talento, con un don impresionante por la música.

Luis Miguel, con su vida cargada de éxitos y con una carrera musical que iba viento en popa, no pudo encargarse de su hermano menor tras la muerte de su padre y es por eso por lo que le dieron la custodia al doctor Octavio Foncerrada, médico de la familia, quien se lo llevó a Boston y quien es como un padre para el pequeño de los hermanos.

¿Qué ocurrió entre los hermanos?

Durante su era universitaria se produjo una fuertepelea entre Luis Miguel y Sergio debido a una ex pareja del Sol de México y a una discusión acerca de donde debía de estudiar el joven. Parece que en aquellos momentos Luis Miguel no estaba pasando por su mejor momento y es desde entonces no tienen ningún tipo de relación, habiéndose separado sus vidas por completo.

Actualmente Sergio vive en España y únicamente mantiene una estrecha relación con su hermano Alejandro. Además se sabe que tiene una mente privilegiada como estudiante de leyes y como músico. Sergio ha querido vivir una vida completamente alejada de los medios de comunicación.

