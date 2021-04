Ana Patricia Gámez recuerda como nunca su divorcio y agradece a su ex

Ana Patricia Gámez tiene la vida de ensueño que siempre deseó. Está casada con un hombre que ama, con quien formó una hermosa familia junto a sus hijos Giulietta y Gael, y recién decidió tomar una pausa en su carrera para dedicarse más a ellos. Aunque hoy todo marcha bien en su vida personal, seis años atrás la ex Nuestra Belleza Latina vivía un momento diferente, y entre lágrimas anunció que s divorciaba de su entonces esposo, Fernando González.

Ana Patricia Gámez recordó los momentos posteriores a su divorcio

A los 19 años, Ana Patricia y Fernando se casaron convencidos de que eran el uno para el otro. Pero a mediados de 2012, tras seis años de casados, la pareja tomó caminos separados. Luego de vivir su luto, abrió su corazón en Despierta América, en donde era presentadora para hablar entre lágrimas de lo que sucedía en el ámbito amoroso.

Ocho años pasaron de aquel día en el que Ana Patricia deseó a su exesposo que encontrara a la mujer que lo haría feliz y se despidió al aire de aquel amor recordándole que lo quería mucho. Sin embargo, hubo comentarios de que ella lo había dejado porque ahora era famosa. Un tema del que no había hablado en público.

“En ese aspecto sí fue difícil, fue duro para mí y fue quizá un poco frustrante porque me tachaban de varias cosas, me decían que yo simplemente estaba terminando esa relación porque había ganado, porque ahora trabajaba en televisión”, expresó en su podcast Sin Filtro.

Ana Patricia contó cómo le afectaron los comentarios sobre su divorcio

“Esto es totalmente falso en ese sentido, el hecho de que una persona termine con otra no es porque ahora está en una posición o porque ahora es conocida, simplemente las relaciones se acaban cuando el amor hacia a la persona con la que estas se acaba”, dijo con más madurez.

“Yo me casé a los 19 años y no puedo decir que me arrepiento, porque en realidad yo me casé conscientemente de lo que estaba haciendo. Me quedaba un largo camino por recorrer, estaba a punto de entrar a la universidad a estudiar Administración de Empresas en Sonora, pero decidí casarme porque consideraba en ese momento que era la persona con la cual yo quería estar, con esta persona que vivía acá en los Estados Unidos y eso involucraba obviamente que yo saliera de México”, contó con sinceridad.

El proceso de divorcio

Para la mayoría de las personas, tomar la decisión de separarse del ser amado no siempre es sencillo. “Cuando yo estaba lista no lo pensé mucho, obviamente para mí fue un proceso de muchos meses, de poner en una balanza mis sentimientos, lo que quería hacer, lo que podía suceder, lo que no”, recordó. “Uno siempre tiene miedo de hacer ese tipo de decisiones por lo que pueda pasar y también el miedo más que todo era el lastimar a esa persona”, dijo al hablar de su ex.

Hoy, la ex reina de belleza está feliz al lado de su familia

Al llegar a una decisión en común, fue ella quien dio el primer paso legal para separarse. “En cuestiones del papeleo yo tomé las riendas del asunto, yo fui quien consiguió una abogada que me ayudó a tramitar el divorcio, porque él sí me dijo: ‘Yo no puedo hacer eso, te pido tú lo hagas por mí y en el momento en que tenga que firmar los papeles lo hago’, y así fue”, explicó.