Raphy Pina no podrá viajar a República Dominicana para el nacimiento de su hija con Natti Natasha

En respuesta a la solicitud, la fiscalía presentó una moción en la que se argumentaba que Raphy, al tener cargos federales, no tenía el derecho de salir de Estados Unidos ni de violar las condiciones de residencia establecidas por la corte. Además de eso, señalaron que el nacimiento de su hija en RD no era un argumento para alterar su libertad bajo fianza.

Cambio de planes

En su redes sociales, el productor dio a conocer que tras el fallo del juez, él y su pareja estudian otras opciones para la llegada de su hija, pues al no poder salir de Estados Unidos, el bebé podría nacer en Miami. “No todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera o en mi caso, en otro lugar”.

©@raphypina VER GALERÍA



Raphy Pina comentó en sus redes que, a pesar de que no pudo cumplir su sueño, él y Natti ya están pensando en otras opciones

“Después que sigamos con vida, les seguiré demostrando cuán grande podemos seguir siendo por que, no dejamos que las piedras nos atropellen, al contrario, las usamos para seguir construyendo el camino que disfrutamos . Gracias a los que se preocuparon por mi, era un deseo personal pero, después que NAZCA SANA, que nazca en la luna, seguirá siendo mi nueva VIDA 🙏🏻. 👸🏻👶🏻 #teampinatti 🇵🇷🇩🇴”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.