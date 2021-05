En medio de su éxito personal y profesional, Bella Thorne se confiesa en una sincera entrevista

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu mamá?

¡Han sido tantos! Quizá hay algo que resume todos y que me ha traído hasta aquí: la fe que siempre ha tenido en mí. Hubiera sido incapaz de hacer todo lo que he hecho sin su apoyo, trabajando, creando sin cesar… Imagínate a mi madre, viuda y con una niña que no puede leer, ni escribir, pero que quiere actuar y con unas ambiciones enormes. Debe ser tan difícil ser mamá y tomar las decisiones correctas para tus hijos. Mi hija quiere hacer esto y quiero que sea feliz y tengo que ayudarle a lograrlo… Ella siempre construyó todo de la nada y siempre logró lo que se propuso. Así es su mentalidad: no necesitas saber cómo hacer las cosas para conseguir lo que quieres, primero empiezas y luego aprendes cómo hacerlo a lo largo del camino, sin importar cómo, se puede lograr. Ese quizá fue su mejor consejo vivo a través de los años. Esa fue su actitud también frente a la audiciones. Me podría llegar una audición para un show de baile, y aunque yo fuera arrítmica o me faltaran los pies, ella me diría, ¡hagamos la audición! ¡tú puedes! –recuerda riendo. Siempre me ha encantado el cine de terror, dime una película, que te aseguro que ya la he visto. A los dieciséis años, tenía esta audición en la que tenía que aparentar estar poseída. La noche anterior le dije a mi madre muy agobiada, “yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a demostrar tanto atada a una silla, poseída en una escena de diez páginas, y sin poderme mover?” Y ella me contestó: “¿Cómo no vas a poder? ¡Claro que puedes! Gritar, llorar y hacer como que te vas a morir se te da de maravilla en casa… ¡Pues haz lo mismo y a eso solo le sumas que estás poseída!”, -recuerda a carcajadas–. Así que lo hice tal cual y el director, cuando me vio actuar, se quedó helado y me dio ahí mismo el papel antes de salir de la habitación. Fue una gran lección para mí. Mi madre me regaló esa confianza en mí misma, puedes lograr lo que te propongas, siempre.