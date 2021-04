Karol G y Anuel AA rompen el silencio y confirman su ruptura

©GettyImages VER GALERÍA



Anuel AA y Karol G empezaron su romance en 2018

En tanto, Anuel hizo lo propio en una transmisión en vivo en las redes. El intérprete de Antes detalló desde cuándo ya no están juntos. “He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua. “Obviamente, yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también”, agregó.