Luis Miguel podría ser demandado al no pagar la pensión de sus hijos

La tensión que viven Aracely Arámbula y Luis Miguel por el incumplimiento del pago de la pensión de sus hijos vuelve a estar sobre la mesa, luego de que el abogado de la actriz confirmara que el cantante tiene más de un año sin pagar dicha obligación. “Desde finales de 2019 y principios de 2020 es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, indicó Guillermo Pous. Agregó que, de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, se estaría contemplando la alternativa de demandar al intérprete. Además de eso, reveló las circunstancias bajo las que se llevarían las acciones legales en contra de ‘El Sol’.

©@aracelyarambula



Aracely Arámbula es madre de Miguel y Daniel, fruto de su relación con ‘El Sol’

En entrevista con Ventaneando (TV Azteca) Pous detalló que su clienta se ha enfrentado sola a los gastos de sus hijos, y que esto se ha agravado con la pandemia, pues el panorama laboral ha sido inestable. “Regularmente se cumplía esta obligación más allá de hacerlo puntualmente, sin embargo, a últimas fechas con lo complicado de la situación no existiendo la fuente habitual con la que contaba la señora Arámbula pues ella es quien corre con todos estos gastos y además echando mano de sus ahorros”.

©@lmxlm



El abogado de Aracely Arámbula asegura que el cantante no paga la pensión de los niños desde hace más de un año

Pous también comentó que el abogado de Luis Miguel es el puente de comunicación entre las partes y que no está facilitando las cosas. “Quien sí es el filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego (Luis Miguel) es su abogado el licenciado Heredia”, señaló. “No se ha logrado traspasar esa barrera por lo cual no se tiene absoluta certeza de que sí hay un negativa (de pagar la pensión) o simplemente no se entera o lo omite, pero con quien se tiene comunicación es exclusivamente con su abogado, el licenciado Heredia”.

Pous fue cuestionado acerca de que sí hay una razón por la cual el cantante no quiera pagar, a lo que respondió lo siguiente: “Desconozco el argumento, simplemente las pláticas que tiene con el abogado su respuesta es, ‘no hay forma de pagar en este momento’”.