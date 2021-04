Ana Bárbara sufrió por las críticas de su matrimonio con ‘El Pirru’: ‘Fue un infierno’

Dicen que ‘recordar es vivir’, y eso fue justo lo que hizo Ana Bárbara en una reciente entrevista, cuando habló del año en el que se enamoró de José María Fernández ‘El Pirru’. En 2005, la cantante quedó flechada por el empresario, quien había quedado viudo de la actriz Mariana Levy, fallecida en abril de ese mismo año. Más allá de disfrutar de los inicios de su relación, la intérprete reconoció que fue muy duro, pues las críticas estaban a la orden del día.

©@anabarbaramusic



Ana Bárbara recordó las críticas que sufrió tras su matrimonio con ‘El Pirru’

Ante las cámaras de Mezcal Tv, la intérprete de Bandido comentó que su relación con ‘El Pirru’ llegó a afectar todo su entorno. “Cuando el universo me llevó a enamorarme de una persona que era viuda y eso le dio carne, le dio carroña a muchos medios y pues hicieron un verdadero infierno de todo, de mí, de carrera, fue muy difícil”.

En esos años dedicados a su familia, Ana Bárbara cuidó de los tres hijos de Mariana Levy como si fueran suyos: María Levy (fruto de la relación de Mariana Levy con Ariel López Padilla), Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy. Posteriormente, la cantante tuvo un hijo con ‘El Pirru’, al que llamó José María. Además, Ana es madre de Emiliano Gallardo Ugalde; de su relación con Edgar Gallardo y de Jerónimo Barba Ugalde, al que tuvo con el cantante Reyli Barba.

©@anabarbaramusic



Ana Bárbara con sus hijos y los de su expareja, a quienes ama como suyos

Tras cuatro años de matrimonio, en julio de 2010, la cantante anunció su separación y divorcio de ‘El Pirru’. Para la cantante este capítulo en su vida fue sumamente doloroso, ya que además de sufrir por su ruptura, estaba enfrentando la separación de sus hijos y los de su exmarido, quienes ya eran casi como hermanos. En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda reveló lo difícil que fue todo eso: “Fue muy dolorosa esa separación, porque no perdí una familia, perdí todo. Me quedé en medio de la nada, me quede emocionalmente temblando como en el limbo...”

Ana Bárbara recordó una anécdota muy dolora, cuando los hijos de ‘El Pirru’ dejaron la casa que compartían con ella en Cancún. “Hay una imagen que nunca voy a olvidar, de José María mi hijo en el baño de su cuarto en Cancún diciéndome, ‘¿Mamá, por qué se siente tan sola la casa? Se escuchan los ecos’”, contó. “Es muy doloroso y es algo que nadie, nadie te puede decir cómo se debe de vivir eso... que se muera una familia es algo bien doloroso”.