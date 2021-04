Exestrella de la NBA sufre la pérdida de su hijo mayor

©Scottie Pippen



Scottie and Antron

Antron’s half-sister Sierra Pippen made an emotional tribute to her big brother and shared photos and videos with a heartbreaking caption. “I took a moment for me to compose this. I can’t help but ask why you? I’d like to hear you laugh again. I’m sad I can’t call you anymore. The happiest and most humble of us all. Sometimes He wants the good ones too I guess. Father God watch over my big brother, You truly gained someone so special. Keep hooping up there boaaa. You’ll never be forgotten and I’ll make sure of that. I love you Antron” Sierra wrote, tagging Antron’s profile.

La media hermana de Antron, Sierra Pippen, hizo un emotivo tributo a su hermano mayor y compartió fotos y videos con una descripción desgarradora. “Me tomé un momento para componer esto. No puedo evitar preguntar por qué tú. Me gustaría oírte reír de nuevo. Estoy triste por no poder llamarte más. El más feliz y humilde de todos nosotros. A veces también quiere los buenos, supongo. Padre Dios, cuida de mi hermano mayor, realmente ganaste a alguien tan especial. Sigue jugando ahí arriba boaaa. Nunca serás olvidado y me aseguraré de eso. Te amo Antron”, escribió Sierra, etiquetando el perfil de Antron.