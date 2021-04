Dayanara Torres anuncia su emotivo regreso a la pista de ‘Mira Quién Baila’ para la final

Una de las cosas que más le apasiona a Dayanara Torres es bailar, sin embargo, por diversas circunstancias no había tenido la oportunidad de regresar a la pista de Mira Quién Baila (Univision). Ahora el panorama es diferente y la vida le sonríe, pues ha anunciado que en la final de la competencia— que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de abril—reaparecerá en la pista e impresionará a todos con sus mejores pasos. La última vez que la vimos en la pista fue en 2017, cuando concursó y se alzó como la triunfadora de la quinta temporada.

Dayanara Torres fue la ganadora de Mira Quién Baila en 2017

En entrevista con HOLA! USA, Dayanara habló de la emoción que le produce regresar a la pista, pues le tiene un cariño muy especial al programa. Casi al borde de las lágrimas nos compartió lo siguiente: “¡Para la final voy a bailar, se me dio, se me dio!”. La también actriz explicó que tras su diagnóstico de cáncer de piel en 2019 todo se complicó, pues se sometió a una operación en la pierna en la que le retiraron unos nódulos infectados. Posteriormente, vino un tratamiento de casi un año que la mantuvo alejada de los escenarios.

“Por alguna razón la vida no me dejó en los últimos dos años, por razones que todo mundo conoce. El primer año, pues la operación, el segundo año con el tratamiento...”. Con la voz entrecortada, compartió: “Que difícil es tú querer hacer algo, con tantas ganas y no poder con tu cuerpo”.

Pero tras esos complicados meses, Dayanara salió adelante y ahora está más lista que nunca para entregarse ‘en cuerpo y alma’ a la pista, además de cumplir con su deber como jueza dentro del concurso. “Cuando me dicen que si esta temporada podía bailar, dije ‘Sí, sí, por por fin, por fin’. Lo voy a hacer espectacular con todas las ganas de las veces que no lo he podido hacer”.