Jacky Bracamontes le dice adiós a un importante ciclo profesional

Jacky Bracamontes retornó a los foros de televisión del programa Netas Divinas tras un año de ausencia en dicho show mexicano. Luego del reencuentro con sus compañeras de trabajo, la tapatía compartió ante las cámaras una noticia que tiene ver con su futuro profesional al anunciar que el pasado 14 de abril fue su última participación como co-conductora del proyecto en el cual participaba desde 2018. Y es que la intermitencia presencia de la actriz de 41 años en el estudio generó una ola de rumores sobre su continuidad como parte del elenco y ha sido confirmado por ella misma.

©@jackybrv



Jacky Bracamontes cierra un ciclo en su carrera profesional

“Les tengo que confesar que sí estoy muy triste porque no me quiero ir de Netas divinas, pero me tengo que ir ni modo, mi corazón se queda ahí, amo ser parte de este quinteto, ellas saben que las amo y a nuestros productores los amo también y los voy a extrañar mucho y espero el día de mañana regresar aunque sea de invitada porque amo este programa”, expresó con un nudo en la garganta.

Del mismo modo, señaló lo complicado que ha sido para ella tener que buscar un equilibrio entre su trabajo y su residencia en Miami, motivo que la orilló a tomar la decisión de dar un paso lado junto a la producción de Netas Divinas.

“Mi realidad este momento es que estoy viviendo en Miami , estoy trabajando allá. Tenía un año sin estar en este foro, que para mí fue complicado por mi trabajo. Por la pandemia también que se complicó viajar tuve que quedarme allá, entonces llegó el momento de decidir con la gente del canal que era mejor decir adiós”, puntualizó conmovida.

Jacky confesó lo gratificante que ha sido para ella ser parte de un equipo de mujeres con el que ha podido abrir su corazón en varias oportunidades en diversos temas de su vida personal, lo cual le ha valido un crecimiento personal inmenso.

Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun, han sido sus mejores cómplices y compañeras en esta aventura televisiva que se cierra para ella.

“Dije que no iba a llorar, gracias por este momento, por estas palabras de cada una de ustedes, me quedé sin palabras y eso está difícil para mí porque soy muy parlanchina”, concluyó.