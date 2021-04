Valentina Ferrer, novia de J Balvin, presume por primera vez su pancita

Luego de que HOLA! USA confirmara que J Balvin y su novia, Valentina Ferrer, están en la dulce espera de su primer hijo, la pareja ha posado por primera vez para una publicación y han mostrado la pancita de la modelo, quien –a juzgar por las imágenes— está en la recta final de su embarazo. La modelo de origen argentino posó para el lente del fotógrafo An Le y además ofreció una entrevista en la que compartió algunos detalles de su dulce espera, así como la reacción de J Balvin al saber que se convertirá en papá. Tanto las imágenes como la conversación con la futura madre estarán disponibles en la edición impresa de mayo 2021 de Vogue México y Latinoamérica.

Valentina compartió a la publicación que no podía creer que estuviera embarazada y que se hizo varios tests. “Me hice la prueba en el baño con mi perro para no estar sola. Me hice como tres seguidas porque no me lo creía”. Lo mejor vino después, cuando frente a frente le contó a su novio que se convertirían en papás. “Él (J Balvin) se quedó helado. Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda, así se quedó, guindado (como pasmado). Se lo dije en persona, pero así quedó”.

©GettyImages



J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron hace cuatro años

Hace un par de semanas, HOLA! USA dio a conocer que la pareja estaba en la dulce espera de su primer hijo y que Valentina estaba con siete meses de gestación. Además de eso, la misma fuente que nos reveló la noticia del embarazo, detalló que el pequeño llevará el nombre de Río.

El rumor sobre el embarazo de Valentina Ferrer y José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del artista, comenzó a circular en noviembre del año pasado; sin embargo, la noticia tampoco se pudo confirmar en ese momento. A inicios de 2021, la pareja decidió refugiarse en las islas Turcas y Caicos, en el Caribe, con la finalidad de encarar un mes clave para el embarazo de Valentina y así poder practicarse los exámenes pertinentes de control.