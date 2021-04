Alejandra Ávalos, ¿la musa de la canción ‘Tengo todo excepto a ti’, de Luis Miguel?

La vida amorosa de Luis Miguel tiene varios capítulos, aunque el el cantante se ha esforzado por mantener los detalles de cada uno en la mayor intimidad posible. Sin embargo, hay otra parte de la historia que pocas veces se llega a contar, y es aquella que vive en el recuerdo de las chicas que pudieron ser pareja del tan asediado cantante. Tal es el caso de Alejandra Ávalos, la actriz mexicana que asegura que el tema Tengo Todo Excepto a Ti está inspirado en ella.

Tiempo atrás, Alejandra ya había contado que se dio el lujo de rechazar a Luis Miguel en el ámbito amoroso. Y es que, mientras él buscaba un romance, ella sólo estaba interesada en mantener una buena amistad con el chico que todas las mujeres parecían soñar.

“Como ustedes saben, en su momento yo rechacé su conquista y por eso es que el señor Luis Miguel ya no quiso volver a salir conmigo ni hablarme. Creo que es algo que no va a superar nunca, pero que no tengo otra forma de volver a expresarlo porque no sucedió”, dijo a las cámaras y micrófonos de Sale el Sol.

Esta vez contó cómo es que la canción en cuestión nació luego de éste rechazo. “El señor siempre tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada, entonces no le hacía falta nada ni nadie: Tengo todo excepto a ti, ahí se las dejo de tarea”, agregó. Cuando los periodistas le preguntaron si se la dedicó, ella asintió con la cabeza.

“Ustedes saben que los compositores como Juan Carlos Calderón, de quien es el tema, siempre buscan la forma de hacer un traje a la medida. Una canción a la medida de las necesidades de nosotros los cantantes”, explicó. Y para dejar claro lo que intentaba decir, agregó: “Hay pocos autores que ven tu vida, con quién estás, si tuviste un romance o no... ésa es una de las canciones que compuso para Luis Miguel”.

Luis Miguel y la segunda temporada de su bioserie

Las confesiones de Alejandra Ávalos no pararon ahí, sino que aseguró que en su tiempo, Luis Miguel le confesó cómo se sentía sobre la desaparición y paradero de su madre, Marcela Basteri. Sin embargo, aseguró que se guardaría ésos secretos. Precisamente el momento lleno de emociones en el que culmina la primera temporada de la bioserie de Luis Miguel.