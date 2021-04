Tienes que ver lo que hizo Bárbara de Regil para cumplir el sueño de su hija

Bárbara de Regil es una madre súper dedicada y pendiente de su hija Mar, tan buena es su relación que se consideran como las mejores amigas. Recientemente, la actriz —quien regresará a la televisión con una serie de Telemundo — dio a su hija de 16 años la mejor sorpresa de todas: le presentó a su ídolo musical. Bárbara compartió con su ejército de fans que su hija es admiradora de Camilo Echeverry , por lo que hizo todo lo posible para que se diera un encuentro entre Camilo y su hija adolescente.

©@barbaraderegil



Camilo, Mar, Bárbara de Regil y su esposo

Para que la chica no sospechara nada de la sorpresa que preparó su mamá, ésta le dijo que la acompañara a una entrevista de trabajo. “Hoy le tengo una sorpresa a Mar. Mar cree que me va a acompañar a una entrevista de trabajo pero en realidad no, le voy a presentar a Camilo y Mar no tiene ni idea”.

©@barbaraderegil



La jovencita no sospechó nada de la sorpresa de su mamá

Mar pensó que sería como cualquier día normal en una entrevista con su mamá... pero ¡sorpresa! El encuentro se dio en la Ciudad de México, donde Camilo se encuentra grabando La Voz Kids (Azteca Uno).