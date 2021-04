Aracely Arámbula no saldrá en serie de Luis Miguel y contará su propia historia

También, exhortó a sus compañeros del gremio artístico a que defiendan libremente su derecho a la libertad de elegir y cuidar su intimidad.

“Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo. Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto. El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, recalcó.

Sin embargo, prefiere ser ella misma la que cuente su historia en primera persona y no por terceros; por ello, anunció también que está preparando una memorias sobre su vida.

“He iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, concluyó.