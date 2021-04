Celebridades que practican el ramadán 2021

El próximo 13 de abril de 2021 comienza el ramadán, una de las tradiciones más importantes para la cultura islámica. Esta creencia religiosa cambia según la cultura de cada país, siendo en algunos sitios un tanto más arbitrario que en otros. La tradición del ramadán consiste en hacer un período de ayuno durante un mes, según el cual no pueden comer ni beber durante el día y rompen el régimen durante la noche. Además de comer y beber, no deben fumar ni tener relaciones sexuales; no obstante, estas normas cambian mucho de unas personas a otras.

Familias del mundo entero cumplen con esta tradición y es por ello por lo que muchas de las celebridades siguen el ramadán que finaliza el 12 de mayo.

Una de las familias islámicas más conocidas en la actualidad es la familia Hadid. Son de origen palestino por lo que cada año cumplen esta tradición y defienden en cada momento su cultura y sus valores, tanto el padre de las modelos, Mohamed Hadid, como las dos preciosas jóvenes, Bella Hadid y Gigi Hadid.