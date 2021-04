¡Kim Kardashian revela un nuevo show del clan en Hulu!

La empresaria y modelo norteamericana, Kim Kardashian, ha anunciado el estreno de una nueva serie junto a sus hermanas en Hulu. Esta noticia la hemos podido conocer a través de Twitter, ya que le contestó a una de sus fans que escribió un tuit: “Todavía no me puedo creer que sea la ultima temporada de KUWTK. ¡No se que voy a hacer!” Escribió la fan. A lo que Kim respondió: “¡No vamos a tardar mucho¡ Nuestro nuevo show en Hulu vendrá después del final de temporada”.

Cómo es lógico, los millones de seguidores de la familia han revolucionado las redes con el objetivo de que o bien Kim revelase cierta información acerca del futuro show o solo con la esperanza de recibir una respuesta por parte de la empresaria.

El nuevo show se trata de un programa que va a seguir narrando las historias de las hermanas Kardashian–Jenner, que son conocidas en todos los rincones del planeta y que además, son celebridades muy influyentes bien sea por su estilo de vida o por su profesionalidad como empresarias de alto standing. En el 2020 se anunció que tras una veintena de temporadas, la exitosa serie Keeping Up with The Kardashian llegaba a su fin tras más de 10 años de emisión. En KUWTK pudimos conocer a fondo al clan Kardashian–Jenner, mostrándonos así su lujosa vida cargada de caprichos y comodidades.

No han querido dar más información acerca del próximo show, no sabemos si será una serie de nuevo o si tal vez se trata de un documental o de un reality. Lo que sí que podemos saber es como ha revelado la super estrella internacional Kim Kardashian, queda poco para su estreno, ya que será en cuanto acabe su famoso show.