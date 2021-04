Dayanara Torres mostrará su look más sexy en ‘Mira Quién Baila’… y esto opinan sus hijos

Previo a lucir el traje en las cámaras, ella les adelantó lo que verían, así no habría ninguna sorpresa. “Les mostré en el fitting (y les pregunté) ‘¿creen que esto es mucho?’. Me dijeron, ‘no, no, no, do it (hazlo)’”, recordó. “Es un trajecito... ahí sí que van a decir ‘what?’”.

©@dayanarapr



Dayanara Torres con sus hijos Christian y Ryan

En esta conversación con HOLA! USA, también habló sobre su evolución como jueza, pues a lo largo de las temporadas del show ha aprendido a ser objetiva, pero al mismo tiempo, a hacer sus críticas con mesura, pues para ella los sentimientos de los participantes son lo más importante. “He podido ser un poquito más fuerte. Siempre le decía a Casper Smart que esta temporada no iba a llorar pero pasa... a veces no lo puedo controlar. Me encanta cuando pasa porque quiere decir que me llegó al corazón y si me llegó a mí, también al público”.