Carlos Vives y el sentido homenaje a la memoria de su padre

Carlos Vives recién dio el último adiós a su padre, el médico Luis Aurelio Vives Echeverría, quien falleció el pasado 5 de abril a los 91 años. Entre ceremonias de despedida, este jueves, el cantante le dedicó un emotivo mensaje al hombre que lo guió por la música, e interpretó para él un tema con gran significado para el orgulloso hijo.

Loading the player...

Junto a Gusi, Carlos Vives presentó a los asistentes al memorial la canción Sin ti, una composición de Otto Serge y Ricardo Rafael que el cantante guarda en su corazón. Fue justo este tema el primero que su padre le enseñó, y con el que ahora no sólo le daba el último adiós, sino que honraba su vida.

Carlos cantó lleno de emoción, completamente vestido de blanco y sonriendo por la vida de su padre. El artista aseguró que don Luis amaba su trabajo como médico otorrinoralingólogo en su fundación, en la que ayudaba a la gente de Ciénaga , Santa Marta y el barrio Pescaito; en Colombia.

Un mensaje lleno de honor

Días atrás, Carlos Vives confirmó con gran tristeza el fallecimiento de su padre. Al hacerlo, también dedicó unas bellas palabras para el hombre que tanto amaba y admiraba. “Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el “Nene Chu”. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez”, escribió el cantante en sus redes sociales, junto a un collage de las fotos de su papá.

©@carlosvives



Carlos Vives despidió a su padre con orgullo por la gran persona que fue

“Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo...”, agregó.

Don Luis Aurelio Vives falleció a causa de una enfermedad degenerativa que padecía desde hace tiempo, tal como Carlos Vives lo confirmó a HOLA! USA en una entrevista en 2019. Descanse en paz.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.