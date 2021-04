Arrestan a reina de belleza por arrebatar la corona a ganadora de Mrs. Sri Lanka World

El certamen de belleza Mrs. Sri Lanka World 2021 fluía de manera normal como cualquier otro concurso de belleza, hasta que en plena premiación sucedió lo inimaginable. Pushpika De Silva fue elegida la nueva reina, pero a Caroline Jurie, la reina saliente, no le pareció la decisión de los jueces y le arrebató la corona a la ganadora. Tras la polémica, la afectada presentó lesiones en el cráneo, por lo que presentó una denuncia ante las autoridades. Esta agresión ya ha tenido consecuencias, pues de acuerdo con el portal ceilandés Daily News, Jurie ya fue arrestada junto con otra modelo, Chula Padmendra, considerada como su cómplice.

Caroline Jurie fue arrestada por las lesiones ocasionadas a Pushpika De Silva tras arrebatarle la corona

¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? De Silva fue elegida como la ganadora del concurso Mrs Sri Lanka World el pasado domingo, pero tras recibir la corona, fue despojada de ella de inmediato, luego de que Jurie se plantara en el escenario y frente a todos y anunciara que la concursante estaba divorciada y que incumplía con las normas del certamen. “Hay una norma que dice que tienes que estar casada, y no divorciada, por lo que la corona va para la primera finalista”, dijo Jurie para después quitarle la corona a Da Silva con un notable esfuerzo.

Pushpika De Silva y su hijo en la ceremonia posterior para reconocer su triunfo

Tras el penoso incidente, De Silva además presentó una denuncia por la agresión. “Puedo perdonarlos, pero no puedo olvidar lo que hicieron. Hirieron mi autoestima. Ponerme 500 coronas no me quitará el dolor”, expresó De Silva.

En un post en su perfil oficial en Instagram, De Silva aclaró su situación actual y reveló que está separada, mas no divorciada, por lo que cumple con las reglas del concurso. “Digo con gran responsabilidad que no soy una mujer divorciada. Si yo fuera divorciada les retaría a presentar mis papeles de divorcio. No he escondido al mundo que estoy con mi hijo. Tengo razones personales para estar así, pero estar separada es una de ellas. El divorcio es otra cosa. Todavía soy una mujer sin divorciarme. Si no estuviera en regla, al comienzo del torneo me podrían haber eliminado”.