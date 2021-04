Así enfrenta Michelle Renaud el dolor de su separación con Danilo Carrera

Aunque Michelle Renaud y Danilo Carrera acordaron de manera mutua tomar caminos separados, el dolor de no estar con la persona amada no deja de ser grande. Así lo ha vivido la actriz mexicana, quien reveló cómo han sido los días después de poner punto final a su relación de más de un año, en la que no sólo encontró a un novio ideal, sino a un gran amigo.

Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron juntos su separación en febrero pasado

“Estoy viviendo mi duelo, me permito estar triste cuando lo siento”, dijo Michelle en una entrevista con TV y Novelas. La actriz de Quererlo Todo agregó que este proceso también la ayuda a enfocarse más en su propia persona. “En realidad creo que se trata de trabajar en mí misma, de darme cuenta de mis errores para corregirlos, de hacer ejercicio y leer”, expresó.

Las declaraciones de Michelle no sólo dejaron al descubierto su lado más sensible, sino que ayudó a muchas de sus fans, quienes podrían estar pasando por una situación similar. “Entre más tiempo le dedico a mi persona, mejor me siento conmigo, y creo que las cosas avanzan de una manera más positiva”, dijo.

Su hijo, el principal motivo para sonreír

En cada ruptura es importante saber con quién contamos, personas que además de darnos apoyo, escucharnos y entender que todo es cuestión de tiempo, nos contagian de alegría. Para Michelle, esa personita que la motiva día a día es su hijo Marcelo, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado. “Tengo un niño de cuatro años que me despierta a besos todos los días y me hace la mujer más afortunada”, dijo feliz por su papel como mamá.

Michelle Renaud sigue adelante motivada día a día a ser mejor persona y a disfrutar la vida junto a su hijo, Marcelo

“Marcelo es un boom de felicidad para mí cada día de mi vida, entonces pienso que lo más importante es agradecer por lo que sí tenemos en la vida y no estar anhelando lo que no está cerca”, agregó contenta de ver a su niño crecer. “Estoy muy agradecida por el tiempo compartido y las vivencias que nos unieron, no hay nada más que gratitud”, puntualizó.