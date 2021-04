Khloé Kardashian demuestra la realidad detrás de la foto viral que busca borrar

Khloé Kardashian es una de esas celebridades que suele ser el tema de conversación cuando se trata de editar o alterar sus fotos de Instagram. Ahora, la fundadora de Good American se ve obligada a presentarse y decir su verdad luego de que una foto suya en bikini y sin editar se publicara por accidente en Instagram.

Una foto de Khloé Kardashian en bikini salió a la luz sin su autorización

La controvertida foto era de la autora de Revenge Body durante una reunión familiar privada y fue publicada por un asistente en las redes sociales y sin permiso, dijo Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, en un comunicado.

Este miércoles, Kardashian usó su cuenta de Instagram para abordar el tema de la foto sin editar que, según los informes, dado a que se publicó sin permiso, supuestamente amenaza con emprender acciones legales al respecto.

La forma en la que KoKo habló sobre este tema fue por medio de un live en sus redes sociales, en donde compartió al momento varias fotos y videos sin editar. Khloé, además, se expresó sobre la imagen corporal y escribió junto a una de sus publicaciones: “PD: Sí, hice un live para mostrarte que todo esto no está editado con Photoshop 😝”.

La mujer de 36 años dijo que la razón por la que quería que se quitara la foto accidental era ha enfrentado “presión, constante ridículo y juicio” a lo largo de su vida, algo que quería evitar a toda costa en esta ocasión.

La respuesta de Khloé

En un comunicado que Koko hizo para sus fans, expresó lo que en verdad siente: “Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros”, comenzó Khloé en su publicación, que incluía un video de ella en ropa interior. “La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y luego mostrarlo al mundo; debes tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”.