Jesús Moré es el gran amor del pasado de Silvia Navarro en la serie de Telemundo ‘La Suerte de Loli’

¿Todavía te gustaría formar una familia o ya te va dando pereza?

¿Si me da flojera? -pregunta riendo. - No creo que sería para mí el término correcto… Pero sí, lo veo más lejano en mi vida. ¿Me dan miedo las pérdidas? Sí, es definitivamente algo que tengo que trabajar, pero también creo que mi carrera me tiene absorbido, como te decía antes. No estoy atrapado a vivir en un solo lugar o echar raíces, ya que mis raíces están donde me lleve el trabajo y muchas mujeres eso no lo entienden. Quizá aparezca por ahí alguna compañera de aventuras, pero algo tan formal o estable, quizá no. Y lo de tener hijos, no lo veo ahorita en mi vida y no sé si lo vea en un futuro… Es un punto de vista muy personal, pero siento que las cosas no están como para traer hijos al mundo si no tienes la certeza absoluta, la vocación al cien por ciento, de ser papá. Tenemos que ser padres responsables a tiempo completo. Pienso que prefiero dejar esa responsabilidad y pasión a la gente que verdaderamente lo desea y tenga la energía y paciencia para crear seres de luz y gente de bien que hagan de este planeta un mundo mejor. Hoy por hoy, yo no siento la energía para hacerlo, pero nunca se sabe, quizá llegue esa persona que me haga cambiar totalmente mi visión, pero, sinceramente, no está en mis objetivos o deseos más cercanos.