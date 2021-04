Nacho Mendoza e Inger Devera celebran el cumpleaños de su hijo Miguelito

Es un día especial para Nacho Mendoza e Inger Devera. Más allá de los conflictos que pudieron haber tenido como pareja, hay un lazo que los unirá por siempre y que tiene más valor que cualquier diferencia. Se trata del amor que tienen por sus hijos Miguel, Santi y Matías; y esta semana celebraron el décimo cumpleaños de Miguel, quien estuvo de lo más contento entre festejos con mamá y papá.

Loading the player...

“Hoy hace una década me convertí en madre de un niño maravilloso”, escribió Inger reflexionando sobre aquel día en el que se convirtió en mamá. “Han sido diez años de aprendizaje y de crecimiento junto a ti, mi flaquito. Agradezco tu paciencia, porque me has acompañado en todos mis tropiezos mientras aprendo a ser mamá. Has sido un increíble maestro”, agregó muy contenta por celebrar éste día.

©@ingerdevera



Migue estuvo muy contento con su pastel de cumpleaños

Las felicitaciones de mamá se extendieron en una linda fiesta de cumpleaños en la que Miguel celebró con sus hermanos. Por supuesto, el pastel no podía faltar para que Miguel soplara las velitas en este día tan especial en que le cantaron Feliz cumpleaños a todo pulmón.

Invadida por la nostalgia de ver pasar el tiempo y con la esperanza de ver el hombrecito en el que se convertirá Miguel, Inger publicó una linda foto de hace 10 años, cuando el niño tenía pocas semanas de nacido. “Mi Migue y yo, hace 10 años ❤️Realmente crecen rápido...”, contó a sus fans.

El festejo con papá

Nacho Mendoza no se quedó atrás para celebrar a su hijo. En una tarde de sólo chicos, el cantante y sus cuatro hijos varones -incluido Diego, fruto de una relación previa- posaron con playeras iguales mientras el festejado sostenía las velitas de su pastel con las que informaba al mundo entero que cumplía 10 años.