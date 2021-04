Dulce María enternece las redes con el primer libro de su bebé

Dulce María está encantada con su faceta de mamá con la hermosa María Paula . La bebé cumplió cuatro meses de vida hace unos días y los fans de la cantante están fascinados con cada fotografía y video que la ex RBD les regala a través de sus redes sociales. En el post más reciente, la también actriz compartió mostró a su bebé muy concentrada en un colorido libro infantil. Dulce María acompañó el tierno video con las siguientes palabras: “María Paula con uno de sus primeros libros... este se lo regaló papá 😍😍😍💞”.

La bebé de Dulce María nació en diciembre de 2020

Las reacciones al encantador video no se hicieron esperar; uno de los primeros en comentar fue por supuesto, el orgulloso papá de María Paula, el productor Paco Álvarez , quien comentó: “😍😍😍❤️❤️❤️ la amo infinitamente!!!”. Algunos ex RBD no se resistieron al post de Dulce; Christian Chávez le dio like al video de la bebita, mientras que Angelique Boyer escribió: “Wow!!! Cosita bella 😍😍😍👏👏”, mientras que Zoraida Gómez puso: “María Paula bebé”. Esta última también se convirtió en mamá recientemente, así que su bebé y el de Dulce, quien es una de sus mejores amigas, será compañeritos de juegos en un futuro.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y le dejaron toda clase de lindos comentarios como: “Muero de amor”, “Cada día se parece más a ti”, “Cosita más linda”, entre otros.