¿Anel Noreña podría no reclamar la herencia de José José? Esto dice el abogado de Sarita Sosa

Luego de que Anel Noreña, segunda exesposa de José José y madre de José Joel y Marysol Sosa, fuera proclamada como la heredera universal del cantante, el abogado de Sara Salazar y Sarita Sosa, ha revelado que esto no sería problema para sus clientas, pues las leyes mexicanas no tienen jurisdicción en un residente estadounidense, como era el caso del fallecido cantante, quien llevaba varios años viviendo en Miami. En una entrevista con Hoy Día (Telemundo), el abogado Richard C. Wolfe dijo que el testamento del cual se dio lectura en México no tiene validez: “eso es fraude, absoluto”.

Anel Noreña con sus dos hijos con José José; José Joel y Marysol

El defensor legal de la viuda de José José y su hija expresó que él no creía que fuera real y detalló las razones: “No creo que sea verdadero. Ninguna corte en México tiene jurisdicción sobre un residente de los Estados Unidos ellos lo saben, la corte mexicana lo sabe y si alguien reclama en México que era residente México, es más falso todavía”.

El abogado de Sarita Sosa dijo que la condición de residente estadounidense de José José es elemento clave

Richard C. Wolfe aclaró que el cantante no era ciudadano norteamericano, pero que tenía el estatus de residente y que eso sería favorable para Sara Salazar y Sarita Sosa. Antes de fallecer, José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, le habría entregado a Sarita un poder para cobrar sus regalías. Además de eso, madre e hija tienen otros documentos que podrían invalidar a Anel Noreña como heredera universal.

Detalló que el paso a seguir para sus clientas será “presentar ante la corte una solicitud de administración en Florida, cosa que haremos pronto y pedirle a la corte que actúe de cuerdo con lo que dice su certificado de muerte y que abra su patrimonio en este estado de la Florida”.

Wolfe dijo que está desconcertado por la lectura del testamento del intérprete en la corte en México. “Yo personalmente no tengo idea de nada de lo que está sucediendo en México, porque repito, la corte en México no tiene jurisdicción aquí”.