Dayanara Torres celebra el cumpleaños de su mejor amigo y dice que es como ‘su tercer hijo’

Dayanara Torres está rodeada de gente valiosa que la ha acompañado a lo largo de los momentos más duros de su vida, como Casper Smart , quien estuvo a su lado desde que se dio a conocer en 2019 su diagnóstico de cáncer. Ambos se conocieron en Mira Quién Baila en la temporada de ese fatídico año, y desde entonces se han hecho inseparables. Con motivo del cumpleaños 34 del bailarín, Dayanara le dedicó un tierno video con sus mejores momentos juntos.

Casper y Dayanara se conocieron en Mira Quién Baila hace más de dos años

En su perfil de Instagram, la ex Miss Universo 1993 comentó lo siguiente junto al video: “”¡Feliz Cumpleaños 👻! Video says it all... Thank you for being a true friend, en las buenas y no tan buenas! For making me laugh despite it all... (El video lo dice todo... Gracias por ser una verdadero amigo, en las buenas y no tan buenas, por hacerme reír a pesar de todo)”.

“Sabes que te gané en la Fase 10 solo porque quiero que seas mejor algún día... eso es lo que hacen las mamás...👫🏻 #MyThirdChild @beaucaspersmart #HappyBirthday #FelizCumpleaños”, se lee al final del mensaje de cumpleaños en el que Dayanara, de 46 años, usó el hashtag #MyThirdChild, refiriéndose a Casper como ‘un hijo más’.

El par de amigos ha tenido el privilegio de volver a trabajar juntos y actualmente forman parte del panel de jueces de Mira Quién Baila All Stars junto a Paty Manterola. Además de tener la gracia de trabajar juntos, ambos tienen un historial amoroso que se cierta forma los une; Dayanara fue esposa de Marc Anthony de 2000 a 2004, mientras que Casper tuvo una relación intermitente con Jennifer Lopez, de 2011 a 2016 .