Kim Kardashian se convierte de manera oficial en multilmillonaria

Kim Kardashian logró convertirse en multimillonaria gracias a KKW Beauty y Skims, sus empresas de maquillaje y ropa modeladora. Es tal la fortuna de la socialité de 40 años, que fue nombrada por la revista Forbes como multimillonaria, ocupando por primera vez un puesto entre las personas más ricas de la élite mundial. Una increíble manera de despedirse de la pantalla chica, pues en las próximas semanas se transmitirá el capítulo final de Keeping Up with the Kardashians, el reality con el que ella y su familia saltaron a la fama 14 años atrás.

Kim Kardashian logra un hito económico en su carrera

Kim tiene una vida llena de caprichos, lujos y comodidades. Desde sus inicios, toda su carrera profesional ha ido viento en popa y es una de las celebridades más seguidas del mundo, con una cifra de seguidores en Instagram de más de 231 millones. La serie Keep’up with the Kardashian fue sin lugar a dudas el inicio de su éxito, donde le pudimos conocerla junto a su también famosa familia. Desde entonces su vida como modelo y empresaria ha sido todo un éxito, consiguiendo de esta manera una importante fortuna.

No nos sorprende que la celebridad se haya convertido en multilmillonaria, pues además de ser una auténtica estrella tiene gran talento para los negocios. La famosa hermana del klan Kardashian-Jenner marca tendencia. Es una influencer en toda regla y gracias a la creación de sus empresas se ha convertido en una mujer de un alto prestigio.

Su vida empresarial

Dejando un poco de lado su vida como modelo, Kim no ha parado de conseguir sus éxitos. En 2017 la modelo puso manos a la obra para luchar por uno de sus más grandes sueños: crear una marca de cosméticos. Pues bien, finalmente lo consiguió en ese mismo año, cuando lanzó la prestigiosa marca denominada KKW Beuty , según la cual le corresponde un patrimonio de 500 millones de dólares. Además, Kim tienen acciones en importantes empresas como Netflix, Amazon, Disney y Adidas.

Kim Kardashian no sólo es una socialité, sino una empresaria que logró influenciar a mujeres de todo el mundo

Tras el éxito de la marca de cosméticos, la modelo en 2019 decidió ampliar sus proyectos profesionales, creando así la línea de ropa Skims , que llega a mujeres al rededor del mundo. La característica principal de la prenda es la sencillez de sus textura y así como la gama neutra en sus colores. Aquí predomina la ropa cómoda e interior. Y según la revista Forbes, Skims está valorada en 225 millones de dólares.