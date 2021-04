Carlos Vives le da el último adiós a su padre con un emotivo mensaje: ‘Se me parte el alma’

Carlos Vives está de luto por el fallecimiento de su padre, don Luis Aurelio Vives, este lunes 5 de abril. El progenitor del astro del vallenato perdió la vida a los 91 años en Santa Marta, Colombia, y tanto el cantante como su familia se encontraban a su lado, tal y como lo afirmó su publicista Mayna Nevarez. En 2019, el intérprete de La gota fría confesó a HOLA! USA durante una sentida entrevista que su papá padecía una enfermedad degenerativa que ha mermado su salud con el paso del tiempo, lo cual le ocasionaba una profunda tristeza.

©@carlosvives



Carlos Vives y su familia

Por medio de sus redes sociales, Vives ha conmovido a sus seguidores con una publicación dedicada a su padre y agradeció las innumerables muestras de apoyo que ha recibido durante las primeras horas de esta triste noticia. El compositor de 59 años compiló una serie de imágenes familiares en compañía de los suyos festejando la vida a plenitud.

“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el “Nene Chu”. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez”, se lee en las primeras líneas de al extensa dedicatoria.

Entre las postales se puede ver a don Luis durante las diferentes etapas de su vida y en su irreparable dolor plasmado en letras, Carlos Vives deja al desnudo su profundo pesar ante la partida de su ser amado.

“Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo...”, expresó.

A pesar del oscuro episodio en el que se encuentra sumido, el también coach de La voz (Telemundo) trata de encontrar resignación ante el aciago hecho que ha marcado su existencia y se aferra a los recuerdos que se quedarán con él.

“Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, finalizó su último adiós que va acompañado de su tema Los buenos tiempos.