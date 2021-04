Francisca Lachapel alza la voz contra las críticas: ‘Estoy muy lejos de ser esa embarazada perfecta’

La modelo de origen dominicano dijo que ella tenía la idea de que cuando una mujer se embarazaba, estaba libre de etiquetas, pero tristemente se ha dado cuenta que no es así. “Existe la etiqueta de embarazada perfecta, la cual yo estoy muy lejos de ser. Yo soy una embarazada normal... estoy muy lejos de ser esa embarazada perfecta. Cada mujer lleva a su hijo de manera diferente... Hay mujeres que tienen la dicha de ser estas embarazadas perfectas, de ser estas embarazadas como yo les llamo ‘unicornio’, que no engordan las extremidades, solo la barriguita, que tienen a su bebé con el empujoncito de un estornudo”.

“Yo soy parte de las embarazas que se ha engordado, yo soy de las embarazadas a las que no se les quita el calor. Trato de cubrirme y de vestirme de una manera en la que me sienta más cómoda porque me ha costado muchísimo adaptarme a este nuevo cuerpo, a la manera como se ha transformado mi cuerpo para darle vida y soporte a mi criaturita, entonces me visto de la manera en la que me siento más cómoda”, destacó.

“Son muchas cosas por las que uno pasa como para estar prestándole atención a esos comentarios negativos. Fuera de esos comentarios, yo me siento plena y feliz... yo me siento bella. Mi esposo me ve más bella todos los días”, aseguró. “Como me engordaron las manos, no me servía mi anillo con el que él me pido la mano ni el de casada, y él al otro día me compró un anillo y me pidió que me casara con él de nuevo... entonces las cosas no andan mal por este lado”.