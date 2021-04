Rapero DMX en estado muy grave tras sufrir un infarto

El pasado viernes, el rapero DMX tuvo que ser ingresado de emergencias y en estado grave tras sufrir un infarto que, según reportan varios medios, habría sido a provocado por una sobredosis. A causa de ello, la familia del cantante, quien alcanzó la fama durante la década de los noventa, se encuentran al pendiente de los reportes médicos, los cuales se sabe que no son muy alentadores. El representante de DMX reveló a The New York Times que su cliente se encuentra en “estado vegetativo”.

El rapero DMX tuvo que ser ingresado de emergencias tras sufrir un infarto

Los hechos se suscitaron el viernes pasado alrededor de las 11 de la noche en su residencia ubicada en White Plains e inmediatamente fue trasladado en ambulancia a un hospital local, en donde permanece conectado a un respirador, apuntó también su abogado Murray Richman.

“Les pedimos que tengan a Earl / DMX y a nosotros en sus pensamientos, deseos y oraciones, así como que respeten nuestra privacidad mientras enfrentamos estos desafíos”, dijo la familia del rapero en un comunicado.

Su mánager, Nakia Walker, ofreció también detalles de la tragedia a Buzzfedd News y señaló que a causa del daño cerebral que muestra Earl Simmons, nombre de pila del artista, se encuentra con “insuficiencia pulmonar y cerebral y sin actividad cerebral”.

El rapero se encuentra actualmente en estado vegetativo

Según reportó TMZ, ni sus familiares ni su mánager han confirmado que el infarto de DMX haya sido provocado por un abuso de sustancias tóxicas. El abogado del artista, quien ha trabajado junto a él durante 25 años, dijo desconocer las causas que llevaron al colapso del rapero, por lo que no podía confirmar o desmentir los dichos del medio.