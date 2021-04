La hija de Adamari López y Toni Costa conquista las montañas de Vail con sus esquíes

“Toni llega mañana me tocó a mi solita, pero la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, primero tomó la clase y después nos quedamos ahí en la montaña con ellas con un poquito de miedo, porque no sabíamos si iban a poder bajar”, reveló Adamari, quien reconoció que no es muy hábil con los esquíes y estaba temerosa de que su hija se atemorizara por el reto que tenía frente de sí. “No soy experta esquiadora, no me caigo y me va bien, pero la responsabilidad de llevarla a ella (Alaïa) pero al final súper bien, ella sabe seguir instrucciones y entendía muy bien lo que el profesor le decía. Estoy súper contenta”, compartió.

En el clip que publicó en sus redes sociales, se aprecia a Alaïa dominando los esquíes con una gran pericia. Con su casco, sus guantes, su traje especial contra la nieve y su pasamontañas, Alaïa ¡fue la princesa de la montaña!