Esta fue la respuesta de ‘Tefi’ Valenzuela a las disculpas públicas de Eleazar Gómez

Del mismo modo, la peruana también expresó una reflexión en torno a las opiniones de Gómez y la decisión de las autoridades mexicanas al devolverle la libertad al actor.

“Ojalá que te des cuenta de que no todo ha sido malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho más fuerte. Que las personas que se han ido te han enseñado a valorar más a quienes se quedan, que no eres culpable de las decisiones de otros, que tú eres el control de tu vida y que a partir de hoy puedes acercarte cada vez más a esa vida que tanto anhelas“, recalcó.

Desde que se conoció que Eleazar Gómez le dará una indemnización de unos 20 mil dólares como parte de la compensación por el daño que le causó, “Tefi” Valenzuela ha tenido que enfrentarse a una serie de críticas que la señalan como una persona en busca de dinero y fama.