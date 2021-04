Así fue la última entrevista de Selena Quintanilla con Cristina Saralegui

Este 31 de marzo se cumplen 26 años del fallecimiento de Selena Quintanilla , sin embargo el tiempo no ha podido borrar su legado, el cual no hace otra cosa sino crecer y sumar más fieles seguidores. En su aniversario luctuoso, recordamos cómo fue a última entrevista de ‘La Reina del Tex Mex’ con la mismísima Cristina Saralegui , quien en la década de los noventas también se coronaba como ‘reina’, pero de los talk shows.

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995

Dicha entrevista se llevó a cabo en mayo de 1994, diez meses antes de aquel fatídico día en el motel Days Inn de Corpus Christi, Texas, donde la cantante perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar, quien había sido su presidenta de club de fans y casi como su mano derecha en todo lo relacionado a sus boutiques.

En esa entrevista, Selena habló de su infancia, su personalidad, su matrimonio, su vida como cantante y como mujer casada. Reveló que había como ‘dos Selenas’, la intérprete sobre el escenario y la persona normal, como todos. “Bueno cuando yo estoy cantando soy otra persona, yo puedo ser muy libre en el sentido que yo quiero ser lo que yo quiera. Yo puedo entregarme en todas mi canciones, poner mucha emoción si es una canción muy triste, mucha alegría si es una canción muy divertida, depende, depende... y cundo estoy ahí en mi casa, soy normal como cualquier persona que está aquí en el publico”, comentó.

La cantante se convirtió en ‘La Reina del Tex Mex’

En esa misma conversación, Selena se describió así misma como “fuerte de carácter, dominante y agresiva”. La intérprete de Bidi bidi bom bom dijo que tenía que ser así, pues de otra forma no se haría escuchar. “Por ser mujer, los promotores no querían promover los shows, y luego, muy joven... Eso fue uno de los problemas cuando empezamos no querían darnos la oportunidad para tocar”, señaló.