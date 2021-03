Gaby Espino te invita a sumarte a esta campaña que salvará tu vida y lo mejor, ¡es gratis!

¿Y cómo es Gaby Espino al volante? “Me considero buena conductora. Mis básicos, lo primero lo del teléfono; estar consciente del peligro que es manejar y usarlo a la vez, porque pongo mi vida en riesgo y la vida de los demás”. Además de eso, destacó que no echa a andar el automóvil si sus ocupantes no llevan el cinturón. “En mi automóvil no va nadie sin cinturón. Suena una alarma cuando no lo llevan puesto y no la quito hasta que no se lo ponen. No hay forma de que salgamos sin el cinturón”.

Con nostalgia, Gaby recordó cuando adquirió su primer coche, algo que fue súper especial en su vida como joven adulta e independiente a los 18 años. “El primer coche me lo compré yo, con mi trabajo. Yo era conductora de un programa infantil. Me lo compré y era un Fiat. Era chiquitito, de dos puertas como deportivo, pero era usado. Me acuerdo de mi emoción que no era normal”.

“Fui demasiado feliz con ese carro y lo más rico fue que me lo compré con mi esfuerzo, con mi trabajo y con mis ahorros. Pues ya después me compré otro a los años y así fui creciendo”.