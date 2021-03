La fuerte reflexión de Xuxa ante la ola de contagios de COVID-19 en Brasil: ‘Yo maté a mi madre’

Tras esas fuertes declaraciones, la propia Xuxa explicó que la historia era falsa, y que su madre no había fallecido, sino que se refería a la situación de miles de sus connacionales, quienes no han respetado las medidas impuestas por las autoridades sanitarias.

“Estamos en el peor momento de la pandemia del COVID-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir más espacios para las camas. El dinero ya no es una solución”, destacó en el clip, en el que hace un llamado a la población para ser conscientes del escenario y quedarse en casa, además de hacer buen uso del cubrebocas y seguir las reglas.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.