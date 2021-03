Sharon Stone: su cirujano aumentó el tamaño de su busto sin su consentimiento

Sharon Stone, de 63 años, contó en sus memorias The Beauty of Living Twice (La belleza de vivir dos veces) que en el año 2001 un médico aumentó el tamaño de sus senos sin su consentimiento. La actriz explicó que pasó por el quirófano para que le extirparan unos tumores benignos y cuando despertó su busto era más grande. Al poco tiempo de dicha intervención, no tardó en descubrir que ese cambio en su físico no era producto de su imaginación por la anestesia, sino que el cirujano realmente había tomado la decisión de ponerle implantes sin antes consultarle.

“Cuando me quitaron el vendaje descubrí que tenía senos más grandes, que según el médico pegaban más con el tamaño de mis caderas”, recordó la protagonista de la película Bajos instintos. Al preguntarle al doctor por lo sucedido, él le respondió que consideraba que se vería mejor con unos pechos más grandes.

Él había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento o consentimiento”, afirmó durante una reveladora entrevista con The Times.

En esa misma entrevista la también productora señaló los duros momentos que vivió durante su batalla por recuperarse de un derrame cerebral que sufrió también ese mismo año.

“Mi resplandor se fue. No es tanto tu belleza como tu resplandor. Es un resplandor, un magnetismo y una presencia… Sí, viene de la salud, el bienestar y la juventud. También viene de la confianza y cuando estás en este medio en el que estamos, te empiezan a decir que ya no lo tienes y empiezas a creerlo”, admitió.