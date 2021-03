¡Ya es abuelo! Juan Soler presenta a su nieta Alfonsina

Juan Soler no cabe de la emoción ya que se hizo realidad uno de sus más ansiados anhelos, que era el de convertirse en abuelo. Así lo dio a conocer tanto él como su hija, Valentina, por medio de sus redes sociales donde ambos compartieron las primers imágenes de la recién nacida, quien lleva por nombre Alfonsina. Por medio de una emotiva dedicatoria, la primogénita del histrión argentino narró que la pequeña llegó a este mundo cuatro semanas antes de lo previsto el pasado 17 de marzo. Del mismo modo, la joven de 29 años y que vive en Argentina, recalcó que ambas se encuentran bien.

“17/03 Alfonsina, mi pequeña Leoncita. No pudiste esperar y saliste cuatro semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá…”, señaló al inicio de su mensaje. “Fueron días difíciles, de poder verte solo dos horas al día, llegar a casa y que no estés ahí. Pero todo pasó, y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo…”, expresó Valentina.

Asimismo, la mamá primeriza no pudo ocultar su felicidad por el hecho de ya estar en casa junto a su princesa para poder disfrutar al máximo de ella.

“Llegaste para terminar de perfeccionar mi mundo, lo pusiste totalmente de cabeza y estoy segura que no tengo más nada que pedirle a la vida. Sos el regalo más perfecto que pude recibir. Te amo desde el primer día que supe que existías y va a ser así hasta mi último día. Gracias por llegar a mi vida y hacerme la persona más feliz del planeta”, confesó.