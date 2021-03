Jacky Bracamontes encontró en Martín Fuentes al profesor más divertido para sus hijas

Tomar clases en casa no tiene porque ser aburrido, y Jacky Bracamontes lo comprobó con su esposo, Martín Fuentes. El piloto de carreras sorprendió a sus pequeñas hijas en plena clase improvisando a un estricto profesor que no paraba de hacerlas reír. Mini Jacky, Caro y Renata pusieron mucha atención a las palabras y acciones de papá, quien gracias a unas gafas cambió por completo de personalidad logrando un resultado que también hizo reír a los seguidores de la ex reina de belleza.

“Parece que el nuevo profesor de mis hijas es muy exigente, aunque me parece que ya lo he visto antes 😂. ¿Será que a las niñas sí les gustará su nuevo profe?”, contó Jacky a sus fans en sus redes sociales. Martín dejó ver que incluso en los ratos de tranquilidad en casa es posible ayudar a las niñas con sus deberes, pues parecía que acababa de levantarse y para personificar al estricto profesor, llevaba una bata blanca de baño.

Entre risas, las pequeñas pusieron mucha atención, pero seguro más que la clase, recordarán con mucha alegría los juegos que su papá inventaba en la época de clases online para jugar con ellas y hacer del aprendizaje algo más entretenido.

Unas niñas muy creativas con ayuda de papá

Estar en casa no ha sido nada sencillo para los pequeños, y con ayuda de sus padres intentan explotar su creatividad al máximo para evitar aburrirse. En el hogar de Jacky, sus hijas pusieron manos a la obra con la ayuda de Martín para decorar uno de los muros, ¡ya vaya que sorprendieron a la actriz!

Jacky Bracamontes quedó impactada con la creación artística de su esposo e hijas

Caro, Renata, Mini Jacky y Martín llevaron a mamá con los ojos vendados para darle la gran sorpresa. Al verla, Jacky quedó shock: “¿Por qué hicieron esto?, ¿Qué es este tiradero?”, mientras las niñas y papá se reían. Por suerte para la conductora de La Voz, sus mellizas de dos años -Paula y Emilia- aún son muy pequeñas para sorprenderla con este tipo de travesuras que encantan a los seguidores de mamá.