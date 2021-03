Laura Pausini habla del día en que su disquera no confió en su talento y cómo les respondió

Laura Pausini está en la mira de los Premios Oscar, pues está nominada en la categoría de Mejor Canción Original, gracias al tema Seen (Io sì) , de la banda sonora de la película The Life Ahead, protagonizada por Sophia Loren. Además de eso, en la más reciente edición de los Golden Globes, la cantante italiana se llevó un premio por dicha canción. El 2021 le sonríe a la intérprete de temas como Víveme, sin embargo, hace dos años vivió un amargo episodio con su disquera en Italia, la cual le dio la espalda en uno de los momentos más importantes de su carrera. Recuperada de esa deslealtad, ahora Laura Pausini está rumbo a los Oscar y no hay quien la detenga.

La cantante está nominada a los Oscar, tras ganar su primer Golden Globe

En entrevista con el diario español La Vanguardia, la cantante se confesó sobre la amarga experiencia que vivió con su disquera en Italia. En la edición de los Latin Grammy de 2018 la intérprete fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Pop Tradicional por su disco Hazte Sentir. De inmediato se puso en contacto con la disquera para planear su viaje a la premiación en Las Vegas, pero jamás imaginó lo que le respondería. “Llamé a mi compañía, y me dijeron: ‘con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás. No vamos a pagar el viaje’”, le comentaron los ejecutivos. “Me sorprendió tanto que llegué a las lágrimas. Mis padres me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas, y, si ganaba, al menos que me quedaba ese recuerdo”, dijo la cantante, quien les demostró que su música sigue tan vigente como hace 20 años.

La cantante asegura que no habla con su disquera en Italia desde ese día que no confiaron en su talento

Y vino su momento, pues se coronó como triunfadora en dicha categoría en los Latin Grammy, y dos años después, ganó un Golden Globe y ahora podría llevarse a casa un Oscar. “Gané. Y no he vuelto a hablar con mi compañía en Italia. Ahora me han mandado flores por el Globo de Oro, y se las he devuelto…”.

Tras ganar su primer Golden Globe y de cara a los Premios de la Academia, Laura dijo que se siente halagada por el reconocimiento a su trabajo en la película del director Edoardo Ponti.

“Es un verdadero privilegio ser la primera mujer que gana uno con una canción en italiano”, aseguró. “Aún recuerdo el día en que llamó Edoardo. Estaba en casa de mis padres, y allí siempre me pasan cosas bellísimas. Me dijo que él, Sophia (Loren) y Diane Warren (autora de la banda sonora de la película) habían pensado en mí. Volé a Madrid para la final de La Voz, y de madrugada vi la película. Me enamoré de su mensaje: todos podemos tener una familia. No suelo cantar en inglés, pero aun así dije que sí. Y él me propuso que reescribiera la letra en italiano, y convenció a Netflix. Tardé 18 horas en lograrlo”.