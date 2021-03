Fernando Carrillo y su expareja, Margiolis Ramos, reviven la polémica por la pensión de su hijo

Fernando Carrillo y su expareja Margiolis Ramos han vuelto a acaparar los titulares, debido a que han revivido la disputa legal que ambos sostienen por la custodia legal y la manutención del hijo de ambos, Ángel Gabriel, de 12 años. El actor de 55 años compartió durante el fin de semana una serie de posts en los que exhibía a su hijo llorando desconsoladamente, pues supuestamente no deseaba volver al lado de su madre tras una visita a su padre en Malibú, California. Ante estos posts, el propio Ángel Gabriel reaccionó y le pidió que no publicara más videos así de él.

Fernando Carrillo compartió varias fotografías así con su hijo en su perfil y en el que creó para el niño

Carrillo, quien protagonizó exitosas telenovelas como María Isabel, publicó dicho video para exhibir los supuestos malos tratos de Margiolis a Ángel Gabriel. En su perfil de Instagram, Margiolis compartió la reacción de su hijo ante dicho material, dejando ver que no estaba de acuerdo con la difusión de este. “Te amo. Espero verte pronto aquí en tu casa en Tulum. Te amo”, escribió Carrillo. A lo que el niño contestó: “Papá, no sé porque pusiste un video de mí llorando y diciendo esas cosas, no publiques cosas como si fuera yo, y no te di mi permiso para grabarme”, refiriéndose al video que había levantado la polémica.

Además de eso, durante el fin de semana Fernando Carrillo creó una cuenta de Instagram para su hijo y pidió a sus followers que la siguieran, pues deseaba impulsar la carrera de actor de Ángel Gabriel. Sobre la cuenta en Instagram, Carrillo le comentó lo siguiente a su hijo: “Déjame saber cuándo tengas la cuenta, así le puedo decir a mis fans que te sigan. Y pronto harás mucho dinero para que le puedas comprar una casa a tu mamá cuando tengas 18. Una hermosa casa en Star Island. Si quieres o donde tú lo desees. ¿Ok? Adiós. Te amo”.

Este es el perfil de Instagram que Fernando Carrillo creó para su hijo

En el perfil del niño –creado y administrado por su papá—hay fotografías de ellos en una de sus últimas convivencias juntos y Fernando asegura que falta menos para que se vuelvan a encontrar. Sin embargo, eso podría no ser tan pronto como el actor espera, pues hay algunas situaciones que se tienen que resolver primero. La propia Margiolis Ramos aseguró en una entrevista De primera mano (Imagen Televisión) que no tiene problema con que su hijo conviva con su padre, pero destacó que el actor no ha pagado la manutención de su hijo desde noviembre de 2017. Además, aseguró que Fernando Carrillo no puede entrar a Estados Unidos sin ser detenido, debido a que ha incumplido con la manutención económica del niño.

Margiolis detalló que su hijo le pidió visitar a su papá, a lo que ella accedió y le dijo que podía viajar en las vacaciones de primavera para verlo y así conocer a su hermanito. Sin embargo, la respuesta del actor fue negativa y le dijo que mejor se vieran cuando él tuviera 18 años. “Mi hijo ama a su papá muchísimo, yo jamás he hablado mal de su papá, pero el papá sí ha hablado muy mal de mí”, apuntó. Además de eso, compartió en sus redes un video con Ángel Gabriel, en el cual desmiente el chico desmiente lo dicho por el actor.