Joe Biden se accidenta al subir escaleras del avión presidencial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió un pequeño accidente mientras se disponía al subir las escaleras para abordar el avión presidencial, el famoso Air Force One. El incidente no pasó a mayores y el mandatario no presentó mayores inconvenientes y según reportes, se encuentra en perfecto estado de salud. En un video que circula en las redes, se aprecia el preciso instante en el que Biden se tropezó en repetidas ocasiones e incluso, cayó de rodillas al intentar subir a la aeronave.

El jefe de estado de 78 años se pudo reincorporar por sus propios medios y prosiguió con mucha naturalidad con su ascenso a su objetivo. Joe Biden se dirigía a su encuentro con la vicepresidenta, Kamala Harris, quien se encuentra en Atlanta en una gira centrada en la pandemia que azota al mundo desde hace ya un año con el coronavirus.

Asimismo, el objetivo de su viaje tiene como finalidad dar a conocer los beneficios del masivo tercer plan de estímulo aprobado recientemente por el Congreso.

Todo esto sucede también dentro del marco de denuncias con respecto al auge de violencia en contra de la comunidad asiática en la Unión Americana que recientemente dejó el lamentable saldo de seis personas fallecidas ocurrido en Atlanta.

Como recordaremos, el pasado 20 de enero fue la inauguración presidencial de 2021, donde Joe Biden y la Kamala Harris hacieron su juramento en Washington D.C.

Mientras se escribe un nuevo capítulo en la historia de los Estados Unidos, varias celebridades estuvieron presentes en la ceremonia de investidura, apoyando al nuevo presidente y a la vicepresidenta.

Muchos artistas se dieron cita con una serie de presentaciones musicales, entre las cuales destacaron la intérprete y actriz, Lady Gaga, quien tomó el escenario y entonó el Himno Nacional. Asimismo, Posteriormente, Jennifer Lopez hizo lo propio con su interpretación de This Land is my Land y America The Beautiful.