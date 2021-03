Hija de Biby Gaytán termina en urgencias debido a un accidente

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, decidió mudarse a España a principios de 2021 por motivos laborales. Sin embargo, apenas llegó a Madrid, se enfermó con COVID-19 y al poco tiempo, la influencer de 22 años reapareció en sus redes para explicar el motivo de su ausencia al aclarar que se había puesto en cuarentena y que su contagio no había pasado a mayores. Luego de ese percance en su salud, la joven ha vuelto a alarmar a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente mientras caminaba.

©@alecapetilloga



Alejandra, hija de Biby Gaytán, sufrió una lesión en el pie

Los hechos sucedieron mientras daba un paseo y en un despiste se tropezó al doblarse uno de sus pies. Aunque, según ella relata, la caída fue aparatosa, optó por no poder ayuda al sentirse algo avergonzada. “Venía con mucha prisa, en mi mundo, caminando muy rápido y en una de esas se me torció el pie. No sólo se me torció, sino que todo mi peso se fue a mi pie torcido”, explicó.

“Fue de esas veces que sientes que algo se estiró y algo no está bien con tu pie. (...) Dije ‘No. Sigue caminando y actúa normal’, porque había gente y me dio pena”, confesó.

Al reponerse del momento, prosiguió su paso y hasta ignoró por completo el intenso dolor que tenía. Al llegar a su departamento y revisar cuidadosamente la zona afectada, entendió que el problema sí requería de sumo cuidado.

“Me checo el pie y tengo una bola. No es mi hueso (...). Es algo fuera de lo normal y me duele cada vez que lo muevo. La verdad sí incrementó un poco más el dolor durante el día. Ahorita estoy caminando y siento que ya me acostumbré al dolor o tal vez no lo estoy pensando”, señaló.

©@alecapetilloga



La joven influencer de 22 años se mudó a España a comienzos de 2021

Finalmente, decidió que sí tenía que acudir a un chequeo médico y fue rumbo a un hospital para ver lo que realmente pasaba con su lesión. “Justamente porque sí me empezó a doler más fuerte durante el día dije ‘Ya tómatelo en serio’. Me fui a urgencias”, agregó.

Sin embargo, Alejandra no pudo atenderse debido a la larga espera para la disponibilidad de un médico. “Eran como dos horas de espera y entonces dije ‘No, no hay forma’. Ya veré si voy mañana. Está fatal que esté caminando, ya sé, pero les juro que así es como me duele menos”, recalcó.

Al parecer, el tema no pasó a mayores ya que hemos visto en sus recientes historias que está activa compartiendo su día a día con todos sus fans.