¿Existe romance entre Sherlyn y José Ron?

Desde hace unas semanas, circula fuertes rumores sobre un posible romance entre Sherlyn y José Ron. Ante la premura de la prensa mexicana por conocer los detalles al respecto, el galán mexicano fue abordado por los medios a su salida de Televisa y se mostró muy sorprendido por las inquietas preguntas de los reporteros. Ante ello, el protagonista de novelas prefirió que hablen de sus proyectos antes que de su vida personal. Los cuestionamientos incomodaron al histrión quien sostuvo que no tiene mucho que contar sobre el tema.

©Custom



José Ron aclara si tiene o no una relación amorosa con Sherlyn

“No tengo nada qué decir sobre mi vida privada… yo no sé por qué les interesa tanto saber con quién choque los carritos, si con quién salgo… Les agradezco de verdad, pero no es algo en lo que siempre me he enfocado, como de estar hablando, aclarando, me voy más como a mi trabajo y ya”, declaró airado.

Del mismo modo, José Ron se mostró agradecido por las preguntas, pero le pareció poco adecuado que lo cuestionen de esa manera. También destacó que prefiere que sigan publicando lo que sea sobre él.

“Yo no tengo nada qué decir sobre eso… nada, que saquen lo que quieran, siempre… Me voy a preocupar cuando dejen de hablar de mí, así que ahorita que hablen”, recalcó ante la insistencia de los periodista.

©Custom



El histrión mexicano reaccionó a rumores de romance con Sherlyn

El protagonista de “Ringo” dejó claro que el único vínculo que siempre lo ha unido a la mexicana es una linda amistad. “Ella es mi amiga, somos muy buenos amigos, la quiero mucho. Perdón, que Dios los bendiga. O sea, qué onda con esas preguntas”, finalizó.

Como recordaremos, la última relación pública que tuvo José Ron fue con la actriz y cantante Jessica Díaz. Su noviazgo comenzó en enero del pasado año, luego confirmaron que estaban juntos en marzo y meses pusieron punto final al amorío.