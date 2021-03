Así es la vida de Julio Iglesias Jr. tras darse a conocer su divorcio de Charisse Verhaert

A más de un mes de que se hiciera público el proceso de divorcio de Julio Iglesias Jr. y la modelo Charisse Verhaert , salieron a la luz unas imágenes del cantante en disfrutando del cálido clima de Miami, ciudad en la que reside desde hace tiempo, alejado de los reflectores. El hermano mayor de Enrique Iglesias fue captado en Virginia Key Beach, Florida, practicando wind foil, un deporte acuático que está en boga, el cual consiste en manejar un ala independiente de la tabla y dejarse llevar por el las olas el mar y el viento.

Julio Iglesias Jr. recién celebró su cumpleaños 48

Julio Jr., de 48 años, fue fotografiado junto a su entrenador, y a juzgar por las imágenes, parece que es todo un experto en dicha disciplina acuática, pues no se cayó de la tabla y se mostró muy concentrado en lo suyo. Las imágenes surgen también a solo unas semanas de haber celebrado su cumpleaños número 48. A pesar de que él y la que fuera su pareja por más de 16 años están en pleno proceso de separación, ella le dedicó una tierna felicitación en sus redes sociales.

Charisse lo felicitó por su cumpleaños

El 25 de febrero, justo en el día de su cumpleaños, Julio Jr. compartió un post en su Instagram en el que agradecía a todos por las muestras de cariño en su día especial y agregó el siguiente mensaje: “Thank you for all my Birthday wishes!!! Gracias por todas las felicitaciones de cumpleaños !!! 🙂🙂🙂”. A lo que Charisse reaccionó y contestó: “Happy birthday little one 🤗🤗 (Feliz cumpleaños, pequeño)”. De acuerdo con ¡HOLA! España, nuestra revista hermana, la modelo se encuentra en Bélgica, cuidando de su madre, que está enferma.