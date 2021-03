Las fuertes confesiones de Demi Lovato en su documental ‘Dancing with the Devil’

Demi Lovato está cerca de estrenar el revelador documental sobre su vida llamado “Dancing with the Devil”, en el que aborda varios intrincados temas de su pasado. La exestrella de Disney promete no tener filtros a la hora de relatar los episodios que la marcaron durante su ascenso a la fama, en particular sus adicciones y otros demonios que la persiguieron desde su adolescencia. La cinta, que se estrenará el próximo 23 de marzo, comienza con una advertencia: “Este documental contiene discusiones crudas y honestas sobre la adicción, los trastornos alimentarios, el abuso sexual y la salud mental. Puede ser desencadenante para algunos”.

La cantante de 28 años revela en el documental que debido a la sobredosis que experimentó en 2018 sufrió un infarto y tres derrames cerebrales de los que todavía se está recuperado. “Mi médico me dijo que me quedaban entre cinco y diez minutos más de vida“ asegura. Sin embargo, las cosas ese día escalaron a otro nivel. “No solo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, señala la intérprete de Sorry not Sorry, explicando que fue agredida sexualmente por la persona que le vendió las sustancias tóxicas.

“Cuando me desperté en el hospital, me preguntaron si habíamos mantenido relaciones consensuadas. Justo en ese momento tuve un flash y lo recordé tumbado encima de mí, por lo que les dije que sí. No fue hasta un mes después cuando me di cuenta”, comentó.

Lovato abre su corazón y terrenos traumáticos provocado por sus excesos, los cuales siguen siendo su cruz hasta el presente. “Me he castigado mucho durante años. Me costó mucho aceptar lo que había sucedido”, afirmó.

Otro momento que dejó a todos conmovidos fue cuando la artista externó que ese no fue la primera vez que le tocó ser víctima de abusos, ya que a los 15 años, al formar parte del elenco juvenil de Disney, vivió una situación traumática que empeoró sus problemas de adicción y desórdenes alimenticios.