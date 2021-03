Michelle Renaud quiere volver a ser mamá y no descarta la fertilización in vitro

A sus 32 años, Michelle Renaud tiene muchos sueños por cumplir, como volver a ser mamá. La actriz confesó sus deseos de darle un hermanito o hermanita a su hijo Marcelo, de cuatro años, quien en fruto de su fallido matrimonio con Josué Alvarado. La estrella de telenovelas compartió en una entrevista que hará lo que sea necesario para cumplir con este propósito, e incluso se planteó la idea de la fertilización in vitro, tal y como otras famosas han hecho.

Michelle Renaud quiere un hermanito o hermanita para su hijo Marcelo

La actriz de Tenerlo todo no tiene pareja por el momento, por lo que eso no la detendría ya que tiene bien clara su meta de ser mamá por segunda ocasión. “Podría ser, sí, yo estoy abierta a todo, in vitro, adoptar, a conseguirme un novio, a ver al exnovio… ¡Ay, sí!… a lo que sea, yo estoy abierta a lo que Dios quiera, mira, yo dispongo con una sonrisa y es lo único que puedo hacer”, comentó en una entrevista al matutino Hoy (Televisa).

La actriz de telenovelas estaría considerando la fertilización in vitro para convertirse en madre

“Me encanta la maternidad, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida y me encantaría tener la fortuna de que Marcelo tuviera una hermana o un hermano, ya Dios dirá porque tampoco pues puedo yo (decidir), no soy Dios, pero sí me encantaría, yo estoy abierta a todo lo que la vida me ponga”, añadió.

Eso sí, dejó claro que la maternidad por muy bella que sea no deja de ser un desafío y reconoció que a veces tiene sus momentos duros, pero que al final ser madre para ella ha sido lo más increíble. “Los niños no son un dolor de cabeza, sí es un reto, sí a veces no dejan dormir y te dan ganas de darles un trancazo, pero te aguantas y son lo más maravilloso que existe”.

Vidas separadas

Recientemente, Michelle Renaud puso fin a su relación con el actor Danilo Carrera, luego de casi dos años juntos. La artista -quien comparte créditos con su ex en Tenerlo todo- ha sido muy abierta respecto a su ruptura, al igual que Danilo, quienes revelaron que terminaron porque sus planes de vida iban por diferentes caminos; mientras ella quiere tener más hijos y formar una familia, él desea seguir soltero.