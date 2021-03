Laura Pausini, de camino a ganarse su primer Oscar

¿Sientes que este es el mejor momento de tu carrera?

Es que tener una trayectoria ya es un lujo. Tengo una carrera de tantos años, son 28 ahora. Pertenezco a mi tierra, a mi Italia, a los italianos, me han descubierto, me han querido dar oportunidades durante esos años. Pero me siento también latina. Siento que los latinos son parte de todo lo que yo hago, de mi vida personal, hasta mi carrera desde siempre. Canto en italiano y en español desde el día uno. Esta nominación yo la debo mucho a lo que los latinos me han dado en estos años. Ese corazón taquicárdico que tengo ahora lo he tenido muchas veces con ustedes. Me han enseñado a amar las culturas diferentes de la mía, me han enseñado a respetar muchos valores nuevos que no conocía y pues, puede parecer absurdo, pero es una coincidencia en la que yo creo tanto el hecho que esta canción es una canción tan igual al mensaje que dice la película misma, que es de amar a las personas que no conoces, que no están, que son diferentes a ti, que son personas que no son parte de tu familia; pero tú te sientes en esa familia. Yo me siento así con con ustedes.