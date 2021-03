Anuel AA y Karol G ponen fin a su relación

El pasado viernes 13 de marzo, el programa de Univisión Primer Impacto, aseguró que Karol G y Anuel AA habían dado por finalizada su relación. Esta fuerte información ha dejado a los seguidores de la pareja boquiabiertos, pues eran una de las parejas más influyentes entre la gente joven del mundo entero. Estos dos artistas estaban estrechamente unidos por su máxima afición, la música urbana. Tanto de manera separada como juntos, son auténticas estrellas ya que sus canciones se oyen en todos los rincones del planeta.

©GettyImages



Karol G y Anuel AA en los Premios Juventud 2019

Una bonita relación

La cantante colombiana y el puertorriqueño llevaron dos años de relación. Comenzaron su noviazgo en 2018 a partir de un tema que compusieron juntos, Culpables. No obstante; no fue hasta 2019, que le vimos dándose un apasionado beso durante un concierto, cuando hicieron oficialmente pública su relación.

Siempre fue un noviazgo que vivieron ambos con mucha intensidad ya que apenas un año después, en febrero de 2019 Anuel AA le pidió matrimonio. Estos dos jóvenes enamorados nos mostraban todo tipo de gestos de afecto, entre los que cabe destacar que se tatuaron el nombre del otro respectivamente.Este fue uno de los gestos que más impresionó a los fieles seguidores de la pareja.

Meses de crisis

Desde septiembre ha habido rumores de crisis entre la pareja. No podemos pasar por alto el lapsus que tuvo Anuel AA y su desconexión del mundo de la música haciéndonos creer que no estaba pasando por un buen momento. A pesar de todos los rumores y gestos que apuntaban a que la pareja estuviese distanciados, ella no dudó en felicitarlo por su cumpleaños con un post de Instagram, dándonos por hecho que seguían felices juntos.

©@karolg



Anuel AA y Karol G

Sin embargo, los rumores de crisis en la pareja no dejaron de aumentar hasta que el día del cumple de la colombiana, que coindice con el día de los enamorados. EL 14 de febrero no vimos a Anuel AA celebrando el cumpleaños de su novia.

Anuel y su nuevo amor

El cantante ha compartido con sus seguidores un storie de un nuevo miembro de su familia. Se trata de un precioso perrito que es su nueva ilusión, un bulldog. En el video que compartió en redes podemos conocer el nombre del nuevo mejor amigo del artista, ‘ Vegeta ’, un lindo perrito bicolor que proviene de un criadero.