Natalia Boneta: Así es la radiante hermana de Diego Boneta

Somos inseparables y tenemos una relación increíble sin importar nuestras diferencias de edad. Diego es seis años mayor que yo, y yo soy 8 años mayor que Santi. Me siento muy afortunada de tenerles como hermanos y que sean mis mejores amigos, lo valoro más que a ninguna otra cosa. Sé que siempre estaremos unidos, no importa qué pase y eso es algo que tenemos que agradecer a mis papás.

¿Cuáles son tus hobbies?